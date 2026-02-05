Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 февраля

Снежный покров уменьшился в Москве, однако морозы пока не отступают. Предстоящая ночь снова ожидается холодной. При этом на выходных, 7 и 8 февраля, синоптики обещают комфортную температуру.

Тоннель начали прокладывать к будущей станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии метро. Ее открытие позволит сократить маршруты по городу и разгрузит Щелковское шоссе.

Российская вакцина от ротавируса находится на стадии регистрации. Ее испытания завершены, рассказали в центре имени Гамалеи. Как заявили специалисты, вакцина создана на основе вирусоподобных частиц.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

