Потребность в соли стала причиной появления лосей в городской черте

Необходимость в соли заставляет лосей выходить к людям в морозную погоду. Глубокие сугробы скрывают природные источники натрия, который жизненно важен животным для поддержания мышечного тонуса. В поисках минерала они покидают леса и появляются в городской черте.

Кроме того, на улицах появляются молодые и неопытные животные, которые только начали самостоятельную жизнь. Начальник научного отдела национального парка "Лосиный остров" Карина Фоменко рассказала, что они еще не определили свои территории и в ходе их исследования могут приближаться к человеку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.