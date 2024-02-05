Новости часа: желтый уровень погодной опасности продлен в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень погодной опасности в Московском регионе продлен до вечера вторника, 6 февраля, из-за гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

В московском метро состоялись первые три свадьбы в 2024 году, рассказали в столичном Дептрансе.

Почти 110 тысяч газовых плит проверили в Москве в январе 2024 года. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.