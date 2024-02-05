Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 февраля, 16:45

Общество

Новости часа: желтый уровень погодной опасности продлен в Москве

Новости часа: желтый уровень погодной опасности продлен в Москве

Гости Москвы из Китая поделились эмоциями от празднования китайского Нового года в городе

Тамбовский губернатор ищет девочку, которая назвала столицей региона город Тамб

"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 6 февраля

Москва впервые отпразднует китайский Новый год

Температура в столице опустится ниже -10 градусов к 7 февраля

Новости часа: в Москве пассажиры совершили 400 тыс бесплатных пересадок с начала 2024 года

"Атмосфера": -4 градуса ожидается в столице вечером 5 февраля

"Актуальный репортаж": китайская культура в Москве

Несколько тематических площадок подготовили к китайскому Новому году в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желтый уровень погодной опасности в Московском регионе продлен до вечера вторника, 6 февраля, из-за гололедицы. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

В московском метро состоялись первые три свадьбы в 2024 году, рассказали в столичном Дептрансе.

Почти 110 тысяч газовых плит проверили в Москве в январе 2024 года. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Читайте также
обществопогодагородвидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика