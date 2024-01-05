Свыше 7 тыс использованных батареек сдали участники проекта "Город заданий" в 2023 году

В 2023 году в пункты проекта "Город заданий" принесли более семи тысяч отработанных батареек. Такой источник энергии, несмотря на небольшой размер, один из самых опасных видов бытовых отходов.

Дело в том, что батарейки выделяют токсичные вещества. Один элемент питания загрязняет 20 квадратных метров земли.

Жители столицы могут внести свой вклад и сдать элементы питания в утиль. Для этого в Москве открыто почти 150 точек.

За заботу о природе им начисляют баллы, которые можно потратить у партнеров, например купить что-нибудь полезное для дома или перевести на благотворительность.

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