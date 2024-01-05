Более 7 тыс старых батареек сдали участники проекта "Город заданий" в 2023 году

Фото: depositphotos/Gudella

В 2023 году участники проекта "Город заданий" сдали более семи тысяч старых батареек в 143 пунктах, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Речь идет об одном из самых опасных для окружающей среды видов бытовых отходов. Если выбросить батарейки вместе с другим мусором, они будут разлагаться, выделяя токсичные вещества. Один элемент питания загрязняет 20 квадратных метров земли. Таким образом, москвичи спасли от загрязнения 140 тысяч квадратных метров земли.

Жители столицы могут сдать использованные батарейки в специальные пункты приема в разных районах города. Чтобы легче было найти ближайший, в "Городе заданий" собрана база данных со всеми их адресами.

За выполнение экологичной задачи пользователей поощряют баллами, которые можно обменять на презенты на сайте "Миллион призов". В частности, можно приобрести полезный инвентарь для дома, билеты на культурные мероприятия либо перевести баллы перевести на благотворительность.

На сегодняшний день горожане в общем получили более 700 тысяч городских баллов.

В ноябре сообщалось, что более 200 тысяч москвичей стали участниками проекта "Город заданий", в рамках которого они выполняют разнообразные задачи с пользой для города, получая за это баллы. В проекте доступно более 100 заданий. Для выполнения некоторых из них достаточно наличие интернета.

Благодаря этому проекту свыше 2,4 тысячи москвичей приобщились к спорту, посещая занятия по фитнесу, футболу, волейболу и бадминтону. За все время работы "Города заданий" его участники справились с заданиями более 1,8 миллиона раз. Так, в среднем за день выполняются почти три тысячи заданий.

Проект начал работу в январе прошлого года, он развивается ГКУ "Новые технологии управления" совместно с департаментом информационных технологий Москвы. Чтобы присоединиться к нему, необходимо иметь полную учетную запись на портале mos.ru.