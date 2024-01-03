Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Центральной России из-за аномальных морозов в небе над Москвой зафиксировано редкое атмосферное явление – ледяные иглы. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Как отметил синоптик, ледяные иглы – это твердые осадки в виде мельчайших кристаллов, парящих в воздухе. Обычно они образуются в очень холодную погоду и не опасны для человека.

Уникальное явление было зафиксировано на метеостанциях Домодедово, Шереметьево и на подмосковном "полюсе" холода Черусти с ухудшением видимости до 2,3–3 километров.

Обычно ледяные иглы образуются при ясном или почти ясном небе, поэтому их иногда называют также "осадками ясного неба". Наиболее часто это явление наблюдается в Антарктике и Арктике.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что прошедшей ночью температура в Москве упала до минус 25,2 градусов. Таких морозов в этот день в мегаполисе не было 74 года.

Температура воздуха в Москве опустится до 25 градусов мороза в ночь на 3 января