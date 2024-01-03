Жителям Москвы рассказали о погоде 3 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В среду, 3 января, в столице ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах возможна гололедица. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозу метеорологов, днем столбики термометров в Москве будут показывать от 22 до 24 градусов мороза, по области – от 22 до 27 градусов мороза.

Северный и северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице понизится до минус 27 градусов, а в Подмосковье – до минус 30 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни в Москве ожидается температура до минус 30 градусов. Однако, по словам синоптика, с 5 января морозы начнут ослабевать, а к 9 января потеплеет до минус 15 градусов.

Ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что декабрь 2023 года в Москве войдет в число самых мокрых за всю историю метеонаблюдений.

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