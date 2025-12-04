Телеканал Москва 24 стал победителем премии имени Владимира Зворыкина в номинации "Лучший системный проект на региональном телевидении". Высокую оценку жюри получила уникальная виртуальная студия канала.

Освещение, изображение неба и атмосферные эффекты в эфире динамически меняются в зависимости от текущей погодной ситуации за окном, что является инновационным решением для телевидения. Главный продюсер холдинга "Москва Медиа" Дмитрий Грачев отметил, что это первая в мире студия с такой технологией, и поблагодарил зрителей за доверие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.