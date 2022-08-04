Более 200 точек продажи бахчевых заработали в Москве. Арбузы и дыни везут в столицу из разных регионов России. Все плоды пройдут тщательную проверку. Будут смотреть не только документы и сертификаты, но и уровень нитратов в самом плоде.

В плетеных палатках по всей Москве стали продавать арбузы, которые вырастили российские фермеры на юге страны. Их везут из Волгограда, Астрахани, Краснодара, Дагестана и Ставрополя. Килограмм – 45 рублей, так что средний, но достаточно увесистый арбуз обойдется примерно в 300 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.