Специалисты рассказали, как защититься от вирусных инфекций в жарких странах

Из отпуска в тропических странах туристы могут привезти множество разновидностей вирусных инфекций, поэтому эксперты советуют соблюдать определенные правила безопасности. Так, желательно носить закрытую светлую одежду, использовать спреи и кремы от насекомых, а также выбирать отели с москитными сетками на окнах и балконах. Кроме того, воду стоит держать в закрытых емкостях.

Как отметила страховой агент Юлия Алчеева, при недомогании следует обратиться за помощью в больницу. Помочь человеку могут по телефону, указанному в страховом полисе туриста.

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