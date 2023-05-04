Новости часа: "оранжевый" уровень опасности объявили в столице из-за заморозков 5 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. "Оранжевый" уровень опасности из-за заморозков объявили в Московском регионе на утро пятницы, 5 мая. Это сообщение Гидрометцентра.

Около 24 тысяч георгиевских ленточек раздадут пассажирам московского транспорта. Об этом рассказали в Дептрансе.

Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым завершилась в Подмосковье. Кутюрье отпели в красном костюме.