Центр Москвы будет закрыт для транспорта 4 мая

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Общество

Новости часа: "оранжевый" уровень опасности объявили в столице из-за заморозков 5 мая

Новости часа: "оранжевый" уровень опасности объявили в столице из-за заморозков 5 мая

В России предложили запретить проводить акции ресторанам быстрого питания

Новости часа: Собянин назвал срок завершения строительства станции метро "Потапово"

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в столичном регионе утром 5 мая

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. "Оранжевый" уровень опасности из-за заморозков объявили в Московском регионе на утро пятницы, 5 мая. Это сообщение Гидрометцентра.

Около 24 тысяч георгиевских ленточек раздадут пассажирам московского транспорта. Об этом рассказали в Дептрансе.

Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым завершилась в Подмосковье. Кутюрье отпели в красном костюме.

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