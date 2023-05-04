Прощание с модельером Вячеславом Зайцевым началось в Подмосковье

Фото: РИА новости/Рамиль Ситдиков

В соборе Троицы Живоначальной в подмосковном Щелкове началась церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым.

Проститься с ним приехали певица Надежда Бабкина, президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин, родные и близкие мэтра.

После прощания Зайцева похоронят на Жегаловском кладбище. Сын модельера Егор заявил, что его отец попросил похоронить его на территории усадьбы в Щелкове, в которой провел много лет. Вместе с этим Зайцев-младший отметил, что модельер будет похоронен на Жегаловском кладбище, а не рядом с усадьбой. Наследник объяснил это желанием не прятать отца от всех.

30 апреля российский модельер ушел из жизни в возрасте 85 лет. В последние годы он страдал болезнью Паркинсона. Зайцев был частично парализован, не мог самостоятельно передвигаться, у него также присутствовали нарушения речи.

Соболезнования родственникам деятеля выразил Владимир Путин. В обращении он упомянул талант Зайцева, а также щедрость его души.

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