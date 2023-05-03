Эксперт заявил, что быстрая разрядка смартфона может сигнализировать о слежке через камеру

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Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, как можно узнать о слежке через камеру смартфона. Об этом сообщает агентство "Прайм".

По словам Тимофеева, первым делом в настройках нужно проверить, есть ли у приложений на телефоне доступ к камере. Многие приложения запрашивают или уже имеют по умолчанию доступ к камере, однако большинство может работать и без него. Поэтому, считает Тимофеев, доступ к камере у подобных приложений стоит отключить.

Кроме того, непрерывная работа камеры приведет к быстрой разрядке телефона. По словам эксперта, проверить это можно в настройках телефона в пункте "Аккумулятор".

Также на слежку с помощью камеры может указывать высокий расход трафика. По словам Тимофеева, непрерывная трансляция видео с камеры может быстро исчерпать лимит. Эксперт советует ограничить сетевые подключения в настройках камеры.

Ранее специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов заявил, что современные смартфоны регулярно собирают данные о своих владельцах, включая то, о чем говорят пользователи. По его словам, полностью защититься от прослушки смартфона нельзя, так как "мобильный шпионаж" является фактически встроенным функционалом операционных систем.

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