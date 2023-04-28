Число раненых в Донецке после обстрела ВСУ выросло до 19

Число раненых в Донецке после массированного обстрела ВСУ выросло до 19 человек. Кроме того, из-за попадания одного из снарядов в маршрутку погибло семь человек. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Украинские войска в течение нескольких часов четыре раза обстреляли районы Донецка. Всего выпущено 32 ракеты. Один из снарядов попал в автобус, от которого остался один металлический каркас. Другая ракета ударила по больнице. В городе есть сгоревшие автомобили, а в жилых домах пробиты крыши.

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