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28 апреля, 16:15

Происшествия

Число раненых в Донецке после обстрела ВСУ выросло до 19

Число раненых в Донецке после обстрела ВСУ выросло до 19

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Число раненых в Донецке после массированного обстрела ВСУ выросло до 19 человек. Кроме того, из-за попадания одного из снарядов в маршрутку погибло семь человек. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Украинские войска в течение нескольких часов четыре раза обстреляли районы Донецка. Всего выпущено 32 ракеты. Один из снарядов попал в автобус, от которого остался один металлический каркас. Другая ракета ударила по больнице. В городе есть сгоревшие автомобили, а в жилых домах пробиты крыши.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоЕкатерина Фоменко
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