Резкое похолодание со снегом придет в Москву в выходные. В столичном Дептрансе предупредили москвичей о возможной гололедице, а также рекомендовали водителям, которые уже успели сменить резину на летнюю, пользоваться городским транспортом.

Ведущий научный сотрудник Пущинского центра биологических исследований РАН, климатолог Алексей Карнаухов объяснил, что смена погоды связана с циклоном, который расположился на берегу Северного Ледовитого океана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.