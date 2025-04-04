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04 апреля, 22:15

Общество

Резкое похолодание со снегом придет в Москву в выходные

Резкое похолодание со снегом придет в Москву в выходные

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Резкое похолодание со снегом придет в Москву в выходные. В столичном Дептрансе предупредили москвичей о возможной гололедице, а также рекомендовали водителям, которые уже успели сменить резину на летнюю, пользоваться городским транспортом.

Ведущий научный сотрудник Пущинского центра биологических исследований РАН, климатолог Алексей Карнаухов объяснил, что смена погоды связана с циклоном, который расположился на берегу Северного Ледовитого океана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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