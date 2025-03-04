В Бразилии стартовал традиционный карнавал

В Бразилии начался один из самых ярких и масштабных праздников страны – карнавал. В этом году он продлится до 8 марта. Мероприятия проходят в разных городах, включая Сан-Паулу и Сальвадор, но главные события сосредоточены в столице – Рио-де-Жанейро.

Одним из самых известных и ожидаемых событий является парад школ самбы. Каждую школу представляют около тысячи танцоров, а жюри выбирает лучшую пару среди них.

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