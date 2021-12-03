Телезрителям рассказали, как научиться стоять на коньках

Телезритель Бари Сайфутдинов предложил научить стоять на коньках. Сам Бари тренер по хоккею и не раз помогал ученикам справиться со сложной задачей.

Он дал мастер-класс на катке "Зеркальный" в Парке Горького. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

