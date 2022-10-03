Сбербанк начал принимать предварительные заявки на кредитные каникулы от военных

Сбербанк начал принимать предварительные заявки на кредитные каникулы от военнослужащих. Остальные банки пока прорабатывают данный вопрос.

Если примут закон о кредитных каникулах, отсрочку можно будет взять на срок службы – плюс 30 дней. Это касается ипотеки, потребительских кредитов и займов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

