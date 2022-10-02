В Москве аннулируют некорректно выписанные повестки о мобилизации

В Москве аннулировали уже почти 400 повесток. Их получили люди, работающие в сфере информационных технологий, связи, финансов и других, областей, дающих бронь своим сотрудникам.

Это результат работы по уточнению данных резервистов. Работодатели обратились в специально созданные группы, которые работают при военкоматах столицы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.