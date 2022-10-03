Международный день грибника отмечается 3 октября

В понедельник, 3 октября, отмечается Международный день грибника.

Найти в лесу белый гриб считается большой удачей. Гораздо проще обнаружить его на столичных прилавках.

Как правильно собирать свежий урожай на рынке или в магазине? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.