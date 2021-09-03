В Роспотребнадзоре исключили введение локдауна в РФ из-за коронавируса

России не грозит новый локдаун из-за пандемии коронавируса. Об этом в беседе с РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом, чтобы отменить действующие ограничения, россиянам нужно прививаться от коронавируса, заключила Попова.