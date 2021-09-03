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Общество

14:01

России не грозит новый локдаун из-за COVID-19 – глава Роспотребнадзора

общество

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

России не грозит новый локдаун из-за пандемии коронавируса. Об этом в беседе с РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Для Российской Федерации это реальность сегодняшнего дня, потому что РФ в 2021 году локдаунов не вводила, и то, что мы умеем сегодня, то, что мы знаем сегодня, тот набор инструментов, который есть, позволяет сказать, что локдаун нам сейчас не грозит", – сказала она на полях Восточного экономического форума.

При этом, чтобы отменить действующие ограничения, россиянам нужно прививаться от коронавируса, заключила Попова.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19 получили 45,4 миллиона россиян, а 38,5 миллиона из них уже завершили вакцинацию. По ее словам, власти рассчитывают на достижение коллективного иммунитета в стране уже текущей осенью.

За последние сутки в России выявили 18 856 новых случаев коронавируса. В 1 336 (7,1%) из них не было клинических проявлений. На Москву пришлось 1 633 случая с минимальным по стране темпом прироста заболеваемости 0,1%.

За весь период пандемии в стране зарегистрировано 6 975 174 случая коронавирусной инфекции.

В Москве выявлено 1 633 новых случая COVID-19

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