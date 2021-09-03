Столичных рестораторов попросили закрыть веранды из-за ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В пятницу в Москве прогнозируется сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Столичный департамент торговли и услуг в связи с этим рекомендовал владельцам кафе и ресторанов закрыть летние веранды.
"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению синоптиков, что в ближайшие часы в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", – сказали в департаменте.
Кроме того, владельцев кафе и ресторанов призвали закрыть зонты и укрепить все конструкции.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что в пятницу в Москве ожидается ветреная и дождливая погода, а также низкое атмосферное давление. В условиях ныряющего североатлантического циклона продолжит падать температура воздуха, а скорость ветра будет достигать 15–20 метров в секунду.
Тишковец отметил, что атмосферное давление упадет на "самое барическое дно" – до 733 миллиметров ртутного столба, что на 12 единиц ниже нормы. Он сравнил этот показатель с подъемом на высоту 100–150 метров и предупредил, что метеозависимые люди в таких условиях могут чувствовать дискомфорт. В ночь на субботу, по его словам, давление вновь начнет расти.
В Москву пришло похолодание
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