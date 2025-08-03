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03 августа, 09:45

Общество

Жителей Москвы предупредили о штрафах за кормление голубей

Жителей Москвы предупредили о штрафах за кормление голубей

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Жителей Москвы призвали не кормить голубей во дворах многоэтажек. За это нарушение может быть назначен штраф. По словам врачей, при постоянном контакте с дикими птицами есть риск заразиться опасными инфекциями.

Особенно опасно, если на территории скапливается много помета, который при сухой погоде превращается в пыль и может содержать грибки. Орнитологи считают, что кормить голубей не нужно, особенно летом, так как они легко находят себе пищу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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