03 августа, 09:45Общество
Жителей Москвы предупредили о штрафах за кормление голубей
Жителей Москвы призвали не кормить голубей во дворах многоэтажек. За это нарушение может быть назначен штраф. По словам врачей, при постоянном контакте с дикими птицами есть риск заразиться опасными инфекциями.
Особенно опасно, если на территории скапливается много помета, который при сухой погоде превращается в пыль и может содержать грибки. Орнитологи считают, что кормить голубей не нужно, особенно летом, так как они легко находят себе пищу.
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