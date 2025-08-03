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03 августа, 09:45

Общество

На "Активном гражданине – детям" стартовали опросы о проекте "Лето в Москве"

На "Активном гражданине – детям" стартовали опросы о проекте "Лето в Москве"

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На платформе "Активный гражданин – детям" начались опросы по проекту "Лето в Москве". Юные москвичи смогут выбрать самые интересные и динамичные мероприятия, а их мнение повлияет на программу следующего сезона.

Всего запланировано 8 опросов по разным площадкам, 5 из них уже открыты, остальные появятся позже. Проголосовать могут дети от шести до тринадцати лет через стандартную учетную запись на портале mos.ru или в МЭШ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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