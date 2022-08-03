Москвичам рассказали, откуда в столицу привезли арбузы и дыни

Арбузы и дыни в Москве привезли из Астраханской и Волгоградской областей, Краснодарского края, Дагестана и Ставрополя. В общей сложности в столице уже открыли более 200 развалов с товарами.

Официальные точки продажи проверяет Роспотребнадзор. При этом на таких развалах должны быть стенды с режимом работы и ценниками на товар. Продавцы же должны быть одеты в специальную форму, а при себе иметь медицинскую книжку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

