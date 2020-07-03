Мурашко назвал сроки возвращения РФ к полноценной жизни после пандемии

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что Россия вернется к полноценной жизни не раньше февраля следующего года.

По его словам, речь идет о концертах, перелетах, полноценных работе и отдыхе.

Глава Минздрава считает, что стоит продолжить носить маску на улице. Однако Мурашко добавил ,что все зависит от ситуации: если нет большого числа людей, ее можно не надевать. Однако в закрытых помещениях и при передвижении по городским улицам ношение маски оправданно, отметил министр. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.