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03 июля 2020, 12:45

Общество

Мурашко назвал сроки возвращения РФ к полноценной жизни после пандемии

Мурашко назвал сроки возвращения РФ к полноценной жизни после пандемии

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что Россия вернется к полноценной жизни не раньше февраля следующего года.

По его словам, речь идет о концертах, перелетах, полноценных работе и отдыхе.

Глава Минздрава считает, что стоит продолжить носить маску на улице. Однако Мурашко добавил ,что все зависит от ситуации: если нет большого числа людей, ее можно не надевать. Однако в закрытых помещениях и при передвижении по городским улицам ношение маски оправданно, отметил министр. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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