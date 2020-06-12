Названо оптимальное время суток для отдыха на пляже

12:38
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Россиянам рассказали, в какое время суток лучше всего отдыхать на пляже. Врач высшей категории Владимир Зайцев заявил, что оптимальным для этого считается раннее утро или вторая половина дня.
Так, безопасно провести время под солнцем можно в период с 8:00 до 12:30, а также с 16:30 до 19:00, передает ТАСС.
Также специалист рассказал, что максимально допустимым временем для плавания взрослого человека считается 20 минут.
В противном случае при нарушении графика пребывания на солнце и режима водных процедур человек может перегреться, обгореть, а также у него может пересушиться слизистая носа, что чревато возникновением ринита.
"Когда человек прыгает, вода резко попадает в полости носа, еще она затекает в пазухи и может спровоцировать синусит", – также добавил эксперт.
Кроме того, медик рассказал о том, что купание может быть опасно для людей с серными пробками, поскольку это может привести к отиту и заложенности уха.
Ранее в Минздраве рекомендовали пока не посещать городские пляжи. Сообщалось, что вопрос передачи коронавируса через водоемы пока не исследован, поэтому о купании говорить рано, несмотря на жаркую погоду.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: