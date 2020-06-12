Названо оптимальное время суток для отдыха на пляже

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Россиянам рассказали, в какое время суток лучше всего отдыхать на пляже. Врач высшей категории Владимир Зайцев заявил, что оптимальным для этого считается раннее утро или вторая половина дня.

Так, безопасно провести время под солнцем можно в период с 8:00 до 12:30, а также с 16:30 до 19:00, передает ТАСС.

Также специалист рассказал, что максимально допустимым временем для плавания взрослого человека считается 20 минут.

В противном случае при нарушении графика пребывания на солнце и режима водных процедур человек может перегреться, обгореть, а также у него может пересушиться слизистая носа, что чревато возникновением ринита.

"Когда человек прыгает, вода резко попадает в полости носа, еще она затекает в пазухи и может спровоцировать синусит", – также добавил эксперт.

Кроме того, медик рассказал о том, что купание может быть опасно для людей с серными пробками, поскольку это может привести к отиту и заложенности уха.

Ранее в Минздраве рекомендовали пока не посещать городские пляжи. Сообщалось, что вопрос передачи коронавируса через водоемы пока не исследован, поэтому о купании говорить рано, несмотря на жаркую погоду.