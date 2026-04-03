Паводковая ситуация в некоторых муниципалитетах Подмосковья подошла к критическим отметкам

Половодье в Подмосковье достигло пика. По данным регионального управления МЧС, паводковая ситуация в нескольких муниципалитетах подошла к критическим отметкам. Под водой оказались 7 участков дорог и 3 низководных моста. В Чеховском районе в транспортной блокаде оказалось одно из СНТ.

Заместитель начальника территориального управления № 14 ГКУ МО "Мособлпожспас" Дмитрий Чебочкин сообщил, что оповещены все экстренные оперативные службы: скорая помощь, полиция, Росгвардия, пожарная охрана. Организованы первоочередное жизнеобеспечение и противопожарная безопасность.

