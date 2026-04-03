Лудоманию можно будет лечить в России бесплатно

Лудоманию теперь можно лечить бесплатно. Об этом сообщили в Минздраве.

Любители азартных игр будут проходить терапию у психиатров-наркологов. Важно, что такая помощь абсолютно добровольна. Если пациент дает свое согласие, его включают в комплексную реабилитацию.

Это поможет снизить влечение к игре. Уже сейчас помощь оказывается в стационарах и амбулаторно. При необходимости пациента направят в специальные реабилитационные программы.

