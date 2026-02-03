Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура опускалась до минус 21 градуса. Днем сильного потепления не ожидается, но многим, включая курьеров и коммунальщиков, приходится работать на улице.

Как рассказал врач-хирург, кандидат медицинских наук Валентин Короткий, при сильных морозах правила работы меняются. Нахождение на открытом воздухе должно быть строго ограничено: не более часа, а при статичной работе – не более 30 минут.

