03 февраля, 11:30

Общество

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Температуру воздуха минус 21,1 градуса зафиксировали в Москве 3 февраля

25 дней осталось до наступления весны

Участники "Московского долголетия" смогут изучать в столичных вузах арт-терапию

"Атмосфера": атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба в Москве 3 февраля

"Утро": слабый ветер ожидается в Москве 3 февраля

Россияне стали сталкиваться с трудностями при денежных переводах

"Утро": облачная погода с прояснениями ожидается в Москве 3 февраля

Мастер-классы по изготовлению кукол бывших стали набирать популярность в Москве

HR-эксперты рассказали, какие качества будут цениться в сотрудниках в 2026 году

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура опускалась до минус 21 градуса. Днем сильного потепления не ожидается, но многим, включая курьеров и коммунальщиков, приходится работать на улице.

Как рассказал врач-хирург, кандидат медицинских наук Валентин Короткий, при сильных морозах правила работы меняются. Нахождение на открытом воздухе должно быть строго ограничено: не более часа, а при статичной работе – не более 30 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Иван ЕвдокимовМария РыбаковаРумина Кенжалиева

