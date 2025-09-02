02 сентября, 16:30Общество
Москвичей пригласили на экскурсию в новый комплекс детской больницы святого Владимира
Дни открытых дверей стартовали в новом комплексе детской городской клинической больницы святого Владимира. Москвичи смогут первыми увидеть одно из самых современных и технологичных медицинских учреждений страны, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
Посетителям покажут комфортабельные палаты, новые операционные, кабинет компьютерной томографии, холлы, главный атриум и игровые зоны. Экскурсии будут проходить до 11 сентября.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.