Новости

Новости

02 сентября, 16:30

Общество

Москвичей пригласили на экскурсию в новый комплекс детской больницы святого Владимира

Дни открытых дверей стартовали в новом комплексе детской городской клинической больницы святого Владимира. Москвичи смогут первыми увидеть одно из самых современных и технологичных медицинских учреждений страны, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Посетителям покажут комфортабельные палаты, новые операционные, кабинет компьютерной томографии, холлы, главный атриум и игровые зоны. Экскурсии будут проходить до 11 сентября.

обществомедицинагородвидео

