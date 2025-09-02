В Москве потеплеет до 19 градусов 3 сентября

Антициклон придет в Москву уже 3 сентября. По словам синоптиков, он улучшит погоду и принесет потепление до 19 градусов. Дожди прекратятся в большинстве районов, однако сохранится пониженное атмосферное давление на уровне 743 миллиметров ртутного столба.

Теплая погода сохранится в столице в первой половине сентября. Осадков будет в 2–3 раза меньше нормы. К выходным, 6–7 сентября, температура поднимется до 26 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.