Новости

Новости

02 сентября, 16:15

Общество

В Москве потеплеет до 19 градусов 3 сентября

Антициклон придет в Москву уже 3 сентября. По словам синоптиков, он улучшит погоду и принесет потепление до 19 градусов. Дожди прекратятся в большинстве районов, однако сохранится пониженное атмосферное давление на уровне 743 миллиметров ртутного столба.

Теплая погода сохранится в столице в первой половине сентября. Осадков будет в 2–3 раза меньше нормы. К выходным, 6–7 сентября, температура поднимется до 26 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Максим Шаманин

