Сборная Москвы стала лидером в сфере промышленности на чемпионате "Профессионалы" и завоевала шесть золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали.

Столицу представляли 18 ребят из 13 колледжей и школ. Они состязались в 18 компетенциях, включая оптоэлектронику, промышленную робототехнику, инженерный дизайн, нейросети и большие данные, а также пожарную безопасность и спасательные работы.

