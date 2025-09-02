Форма поиска по сайту

02 сентября, 07:45

Общество

Сборная Москвы стала лидером в сфере промышленности на чемпионате "Профессионалы"

Сборная Москвы стала лидером в сфере промышленности на чемпионате "Профессионалы"

Сборная Москвы стала лидером в сфере промышленности на чемпионате "Профессионалы" и завоевала шесть золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали.

Столицу представляли 18 ребят из 13 колледжей и школ. Они состязались в 18 компетенциях, включая оптоэлектронику, промышленную робототехнику, инженерный дизайн, нейросети и большие данные, а также пожарную безопасность и спасательные работы.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

обществообразованиевидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

