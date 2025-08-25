Россиян не будут штрафовать за использование VPN. Вводимая с 1 сентября ответственность касается исключительно умышленного поиска материалов на сайтах, которые входят в официальный список экстремистских ресурсов Минюста России.

Более того, штраф не предусмотрен за случайный переход по ссылке, ведущей на экстремистский материал. Однако за осознанный поиск наказание составит от 3 до 5 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.