25 августа, 07:00

Россиян не будут штрафовать за использование VPN

Россиян не будут штрафовать за использование VPN. Вводимая с 1 сентября ответственность касается исключительно умышленного поиска материалов на сайтах, которые входят в официальный список экстремистских ресурсов Минюста России.

Более того, штраф не предусмотрен за случайный переход по ссылке, ведущей на экстремистский материал. Однако за осознанный поиск наказание составит от 3 до 5 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

