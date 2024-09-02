02 сентября, 16:45Общество
Работодатели на собеседованиях стали чаще спрашивать о личной жизни
Работодатели все чаще задают на собеседованиях вопросы не о карьере, а о личной жизни – об этом рассказали 80% соискателей. Причем женщинам такой вопрос задают чаще мужчин.
Кроме того, у соискателей интересуются не только семейным положением, но даже знаком зодиака – про него спрашивали у каждого десятого потенциального работника.
Только у 20% россиян на собеседованиях спрашивают исключительно об их профессиональных навыках. Также узнают о наличии судимости, задолженностях в банках, о кредитах и выплатах алиментов, если человек в разводе и имеет детей.
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