Четыре сферы со средней зарплатой более 200 тысяч рублей насчитали в России

В России насчитали четыре отрасли со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей. В сфере воздушного и космического транспорта средний доход в начале года достиг 230 тысяч рублей.

На втором месте – работники финансовой и страховой сфер, на третьем – работники табачных производств. Замыкают список специалисты по добыче нефти и газа.

Еще год назад не было ни одной отрасли, где средняя зарплата превышала 200 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.