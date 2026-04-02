Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Незрячие дети из Москвы создали "парфюмерную карту" России. Воспитанники Центра социальной интеграции Диана Гурцкая воплотили ароматы самых живописных уголков страны. Проект уже больше года помогает детям с нарушениями зрения раскрывать творческие способности.

"Искусственный интеллект в московской медицине решает уже не только диагностические, но и контрольные задачи. Новая разработка столичных ученых – инструмент для автоматической проверки качества рентгенографии грудной клетки. Это одно из самых массовых исследований, и теперь мы сможем оценивать его корректность прямо во время процедуры, в среднем за 17 секунд. Нейросеть анализирует снимок: проверяет правильность укладки, корректность заполнения данных. Если что-то не так, специалист может переснять снимок на месте, не приглашая пациента повторно. Пилотный проект на базе трех московских клиник подтвердил эффективность подхода: точность оценки качества снимков достигла 94%, а выявление ошибок в данных – 99%", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Учеников предпрофессиональных классов Москвы познакомят с современными направлениями психологии. Партнерами нового формата стали психологические факультеты ведущих вузов страны. Школьникам расскажут о клинической и бизнес-психологии, логопедии и других перспективных направлениях.