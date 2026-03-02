Ночные заморозки вернутся в столицу только в середине недели. В понедельник, 2 марта, ближе к вечеру возможны мокрый снег с дождем, но на фоне плюсовой температуры новых заносов не предвидится. При этом в столице продолжают работать коммунальщики, чтобы минимизировать последствия снегопадов к началу половодья.

Заместитель начальника управления по связям с общественностью ГУП "Мосводосток" Павел Сергеев рассказал, что специалисты обследовали инфраструктуру по всему городу и отслеживали каждый водоприемный колодец, чтобы в период оттепели талая вода беспрепятственно поступала в городскую водосточную сеть и не образовывались временные скопления воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.