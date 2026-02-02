Мороз до минус 27 градусов ожидается в Москве в ночь на 3 февраля

В ночь на 3 февраля мороз в столичном регионе местами может окрепнуть до минус 27 градусов. По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура воздуха на неделе опустится на 7–12 градусов ниже нормы и вернется к ней только во второй декаде февраля.

В ежедневном режиме продолжаются работы по очистке кровель, дворовых территорий, дорог и тротуаров. Для ликвидации последствий снегопада в Донском районе задействована 41 единица собственной уборочной техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.