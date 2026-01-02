В столице открыты 30 пунктов для сбора посылок и писем для участников СВО

Москвичи могут поздравить участников специальной военной операции. Для этого в городе открыты 30 павильонов "Фабрика подарков", где можно оставить посылки, письма и открытки для бойцов.

В качестве подарков принимаются теплые вещи: носки, варежки, перчатки. Многие жители столицы уже отправили свои послания, в которых благодарят военнослужащих за защиту и желают им скорейшего возвращения домой с победой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.