Спасшему людей при теракте в "Крокусе" Артемию Филимонову вручили медаль за мужество

Памятную медаль "За проявленное мужество" вручили 15-летнему москвичу Артемию Филимонову в Совете Федерации. В день теракта в "Крокус Сити Холле" он работал в гардеробе концертного зала. Парень направил бегущих с верхних этажей людей к запасному выходу. Мальчик вывел из здания несколько десятков человек, благодаря чему они остались живы.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Нападавшие в упор расстреливали зрителей, пришедших на концерт, а потом подожгли здание. Погибли 144 человека, более 550 получили ранения.