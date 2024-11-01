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01 ноября, 15:45

Общество

Спасшему людей при теракте в "Крокусе" Артемию Филимонову вручили медаль за мужество

Спасшему людей при теракте в "Крокусе" Артемию Филимонову вручили медаль за мужество

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Памятную медаль "За проявленное мужество" вручили 15-летнему москвичу Артемию Филимонову в Совете Федерации. В день теракта в "Крокус Сити Холле" он работал в гардеробе концертного зала. Парень направил бегущих с верхних этажей людей к запасному выходу. Мальчик вывел из здания несколько десятков человек, благодаря чему они остались живы.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Нападавшие в упор расстреливали зрителей, пришедших на концерт, а потом подожгли здание. Погибли 144 человека, более 550 получили ранения.

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Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
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