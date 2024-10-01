Московское суворовское военное училище отметило свое 80-летие

1 октября исполняется 80 лет Московскому суворовскому военному училищу. В честь этого, по поручению Владимира Путина, главком сухопутных войск Олег Салюков вручил администрации орден почета.

Как заявил заместитель начальника училища по воспитательной работе Константин Ромашкин, это большая честь и большая ответственность. После церемонии награждения по плацу торжественным строем прошли юные суворовцы вместе с выпускниками разных лет.

Всего в Москве было 75 выпусков. Это более 14 тысяч воспитанников. Сегодня суворовское училище занимает одно из лидирующих мест в рейтинге довузовских образовательных организаций Минобороны РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

