Россиянам рассказали о нововведениях осеннего призыва 2024 года

1 октября в России традиционно начнется осенний призыв на военную службу, однако в 2024 году он пройдет с некоторыми нововведениями. Подробнее – в нашем материале.

В какие сроки пройдет призыв?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Владимир Путин подписал указ, согласно которому во время осенней кампании 2024 года в войска отправятся 133 тысячи человек. Призыв же традиционно продлится с 1 октября по 31 декабря, сказано в документе. Со сборных пунктов первые призывники начнут отправляться с 15 октября, отметил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

При этом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях призыв начнется только 1 ноября. Это связано с климатическими особенностями в этих регионах, уточнил Цимлянский.

Сколько и где будут служить новобранцы?

В этом плане осенний призыв ничем не будет отличаться от предыдущих. Срок службы составит 12 месяцев, а всех призванных направят в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории РФ, сказал Владимир Цимлянский.





Владимир Цимлянский замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут.

По словам Цимлянского, примерно треть новобранцев отправится в учебные соединения и воинские части, где будет осваивать современную технику и получит военно-учетную специальность. Кроме того, продолжится формирование научных рот, отметил он. Критерии отбора в эти подразделения можно найти на сайте Минобороны.

Кого призовут?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Нынешняя осенняя кампания станет первой после увеличения верхней границы призывного возраста с 1 января 2024 года. Таким образом, в вооруженные силы отберут граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Однако россиян от 27 до 30 призовут, только если 27 им исполнилось после 31 декабря 2023 года и у них нет военного билета, поясняли власти.

Критерии по здоровью остались прежними: в войска направят мужчин с медицинскими категориями "А" (годен без ограничений) и "Б" (годен с незначительными ограничениями). Не возьмут в армию тех, кому медкомиссия присвоит категории "В" (освобождение от призыва в мирное время), "Г" (временная отсрочка по состоянию здоровья) и "Д" (полное освобождение от призыва).

Плюс ко всему сохранились отсрочки для студентов вузов и аспирантуры очной формы, отцов двух и более несовершеннолетних детей, мужчин, которые воспитывают в семье ребенка с инвалидностью в возрасте до трех лет и отцов-одиночек. Осталось это право и у сотрудников аккредитованных IT-компаний, списки которых руководители организаций подали в Минцифры до 6 августа 2024 года. Решение по отсрочке для них призывная комиссия будет принимать с 1 октября по 31 декабря, сказано на портале "Госуслуги". Также от призыва освободят кандидатов и докторов наук.

При этом в рамках нынешней осенней кампании впервые появится возможность обжаловать решение призывных комиссий в досудебном порядке через "Госуслуги", отметил Владимир Цимлянский.

"Кроме того, сделать это можно через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в письменной форме на бумажном носителе при личном приеме гражданина", – подчеркнули в Минобороны.

Также с 15 октября начнет работать прямая телефонная линия Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба.

Как будут оповещать призывников?

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Осенью в тестовом режиме заработал Единый реестр воинского учета, в котором можно будет найти свою повестку. Правда, пока сервис обкатывают только в Рязанской и Сахалинской областях, а также Республике Марий Эл. В связи с этим в Минобороны обратили внимание: в этом году оповещать призывников продолжат с помощью повесток в бумажном виде. Их выдадут гражданину или лично под расписку, или заказным письмом, объяснил Владимир Цимлянский.

Таким образом, все пройдет без изменений, за исключением тестовых регионов, где запущен реестр, рассказал "Парламентской газете" зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

"Бумажные повестки также будут иметь приоритет перед цифровыми. Никаких существенных новаций не ожидается, так что переживать из-за этого не нужно – будем действовать по классической схеме", – отметил парламентарий.

Какие предусмотрены штрафы?

За неявку в военкомат призывника накажут на 10–30 тысяч рублей. Предусмотрен и штраф за уклонение от медицинской комиссии в 15–25 тысяч.

Кроме того, если не сообщить в военкомат о переезде, изменении своего семейного положения, образования, места работы или учебы, придется заплатить от 1 до 5 тысяч рублей. А если покинуть место жительства более чем на три месяца во время осеннего призыва – от 10 до 15. Также накажут тех, кто не оповестил о выезде из РФ на срок более полугода, – на 5–15 тысяч.

