Прием заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы начался в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На портале "Госуслуги" начался прием заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы в армии в осенний призыв. Прием заявок завершится 6 августа. Об этом заявило министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в своем телеграм-канале.

"Работодатель должен будет проверить и подтвердить данные в своем личном кабинете, а затем направить их в Минцифры до 11 августа. Компания также может внести сотрудников в списки на отсрочку самостоятельно", – отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что в списки входят мужчины, имеющие российское гражданство, в возрасте от 18 до 30 лет. Специалист должен работать по трудовому договору в аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала призыва. Компания должна быть аккредитована до 11 августа текущего года.

По данным ведомства, требования к стажу не относятся к тем лицам, кто устроился на работу в течение года после окончания вуза.

Минцифры передаст данные Минобороны до 31 августа. Решение по отсрочке будет принято комиссией с 1 октября по 31 декабря.

Ранее Совфед одобрил закон об отсрочке от призыва на военную службу для служащих в органах прокуратуры и Следственного комитета РФ.

Кроме того, закон освободил от военных сборов тех, кто проходит службу в войсках Нацгвардии России, противопожарной службе, органах внутренних дел и принудительного исполнения наказания, таможне, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы на должностях со спецзваниями, а также федеральные госслужащие.