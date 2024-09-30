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Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Осуществить с 1 октября 2024 года по 31 декабря 2024 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих <…> призыву на военную службу, в количестве 133 тысяч человек", – говорится в документе.

Отмечается, что верхняя граница призывного возраста была повышена с 27 до 30 лет. Однако новые правила не коснутся тех, кому исполнилось 27 лет до конца 2023 года, а также тех, кому 28 или 29 лет и кто находится в запасе. Кроме того, указывается, что гражданам, работающим в аккредитованных IТ-компаниях, предоставляется отсрочка до достижения ими 30 лет.

В этом году также впервые будет использована государственная информационная система единого воинского учета и реестра повесток.

Ранее сообщалось, что призывники, попавшие на службу осенью, не будут участвовать в СВО. Они будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории России.