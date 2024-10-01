01 октября, 10:45Общество
Когнитивные программы начнут внедрять в центрах московского долголетия
В центрах московского долголетия начнут внедрять когнитивные программы. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она отметила, что продолжительность жизни в Москве в ближайшие 1–2 года превысит планку в 80 лет. В Москве особое внимание уделяют тому, чтобы горожане серебряного возраста жили не только долго, но и активно, качественно и полноценно.
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