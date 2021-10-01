В Москве выявили 3 993 новых случая заражения коронавирусом

В Москве за последние 24 часа зафиксировали 3 993 новых случая COVID-19. Выздоровели за это время 2 189 человек, сообщает Оперативный штаб.

В Московской области коронавирус за последние сутки подтвердился у 1 339 человек, выписали при этом 1035 пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 24 522 новых случая коронавируса в 85 регионах. Всего в РФ зарегистрировано 7 535 548 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Республике Алтай и Республике Бурятия – по 0,16%.

В мире число случаев коронавируса с начала пандемии достигло 234,5 миллиона. Сейчас болеют 18 миллионов человек. 88 тысяч находятся в тяжелом и критическом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.