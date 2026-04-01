Новые правила оформления рассрочки вступят в силу с 1 апреля в России

В России с 1 апреля вступают в силу новые правила оформления рассрочки. Продавцы не смогут повышать цену, взимать дополнительные комиссии и навязывать услуги, которые влияют на итоговую стоимость товара.

Также с 1 апреля максимальную переплату по микрозаймам сроком до 1 года снизили с 130 до 100%. Верхнюю границу суммы микрозайма для компаний и индивидуальных предпринимателей подняли с 5 до 15 миллионов рублей.

