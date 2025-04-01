Климатолог рассказал о причинах изменения погоды в Москве

Климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов рассказал о причинах изменения погоды в Москве.

По его словам, то, что погода стала плохо предсказуемой, является следствием глобального потепления. Карнаухов отметил, что большее количество паров воды, которые находятся в атмосфере, делает воздушные массы более подвижными. Они перемещаются с большей скоростью на большее расстояние, поэтому соответствующие циклоны и антициклоны приходят издалека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.